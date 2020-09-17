Рийна Сиккут: выплата компенсации с первого дня болезни снизит распространение вирусов и сохранит людям зарплату

Согласно законопроекту, первые восемь дней болезни государство и работодатель компенсируют совместно — 40 процентов Больничная касса и 40 процентов работодатель. Начиная с девятого дня заболевания компенсацию выплачивает только Больничная касса.

”Мы находимся на пороге второй волны коронакризиса — к сожалению, количество заболевших и заразившихся людей не снижается. Правительство призвало людей оставаться дома уже при первых симптомах болезни, но до сих пор так и не решило вопрос с оплатой больничного. В ситуации, когда люди обеспокоены продолжением эпидемии, а правительство неделями бьет баклуши, депутаты Рийгикогу обязаны взять решение проблемы на себя. Поэтому мы и внесли этот законопроект, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки”, — отметила бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Цель законопроекта социал-демократов — ограничить распространение вируса и сохранить людям зарплату. ”Сейчас, если человек остается из-за болезни дома, это означает для него потерю в доходах. Первые три дня болезни вообще не компенсируются, а дальше компенсация составляет лишь 70 процентов. Для многих это серьезная проблема, и люди вместо того, чтобы остаться дома и лечиться, ходят больными на работу. Для того, чтобы сберечь здоровье и защитить кошелек людей, нужна новая схема выплаты компенсаций по болезни”, — подчеркнула Рийна Сиккут.