Рийна Сиккут: Таллинну стоит заменить вице-мэра, оставившего детей без миллиона евро

Она также сказала, что власти Таллинна не могут не отреагировать на такие серьезные промахи.
”Удержание предназначенного для детей миллиона евро на счетах города — не единственная проблема в этой сфере. Не хватает муниципальных домов и квартир, тысячи людей годами стоят в очереди. Городские больницы подозреваются в коррупции. Всё указывает на то, что столице нужен новый и компетентный вице-мэр по социальным вопросам”, — считает Сиккут.
По ее оценке, необходимо провести тщательный анализ социальной сферы Таллинна.
”Я верю в то, что столичные чиновники обычно стараются ради того, чтобы сотрудничество между государством и Таллинном было эффективным, однако не секрет, что проблемы с этим были и раньше. Следует тщательно проанализировать социальную сферу Таллинна в целом и, по всей видимости, привести ее в соответствие с сегодняшними требованиями. Уже многие-многие годы от выборов к выборам принимались популистские решения. Руководитель социальной сферы должен проанализировать подведомственную сферу на соответствие требованиям и ожиданиям 21 века. Социал-демократы обязательно сделают это при составлении своей программы и предложат свои решения. Таллинн — самое богатое самоуправление Эстонии, которое должно быть в социальной сфере примером для остальных. Сейчас, к сожалению, это не так, очень многие самоуправления справляются со своими обязанностями лучше, хотя и не располагают такими денежными средствами, как столица”, — подчеркнула Рийна Сиккут.
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