Рийна Сиккут: Таллинну стоит заменить вице-мэра, оставившего детей без миллиона евро

По словам депутата Рийгикогу и председателя кесклиннаского отделения Социал-демократической партии Рийны Сиккут, социальная сфера Таллинна нуждается в значительно более профессиональном управлении, и власти Таллинна должны подумать о том, чтобы заменить вице-мэра Бетину Бешкину.

Сиккут отметила, что в ситуации, когда все усилия Центристской партии нацелены на то, чтобы просто удержаться у власти в Таллинне, страдает работа по существу.

”В социальной сфере Таллинна — это уже вторая серьезная проблема за короткое время. Уголовное дело в Восточно-Таллиннской центральной больнице и неспособность найти применение предназначенному детям 1 млн евро указывают на то, что управление сферой хромает. Насколько известно социал-демократам, нынешний вице-мэр Бетина Бешкина является доверенным лицом и медийщиком мэра, основная работа которой — обеспечить хороший результат Михаила Кылварта на выборах”, — сказала Сиккут.

По ее словам, отвечать за социальные вопросы в мэрии должен человек, который разбирается в этой очень сложной сфере и с душой помогает пожилым, детям, людям с особыми потребностями и всем остальным, кто нуждается в поддержке города.

”Ну а сегодняшний вице-мэр Бетина Бешкина могла бы вернуться на должность медиасоветника мэра”, — подчеркнула бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут.