17.02.2020, 13:13

Рийна Сиккут: Таллинну стоит заменить вице-мэра, оставившего детдомовцев без миллиона евро


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Esimene stuudio
Esimene stuudioFoto: Priit Simson

Газета Eesti Päevaleht написала сегодня о том, как власти Таллинна не нашли применения почти миллиону евро, предназначенному для поддержки детей, оставшихся без родительской опеки. Таким образом, до детей не дошла четверть запланированной для этих нужд суммы.

По словам депутата Рийгикогу и председателя кесклиннаского отделения Социал-демократической партии Рийны Сиккут, социальная сфера Таллинна нуждается в значительно более профессиональном управлении, и власти Таллинна должны подумать о том, чтобы заменить вице-мэра Бетину Бешкину.

Сиккут отметила, что в ситуации, когда все усилия Центристской партии нацелены на то, чтобы просто удержаться у власти в Таллинне, страдает работа по существу.

”В социальной сфере Таллинна — это уже вторая серьезная проблема за короткое время. Уголовное дело в Восточно-Таллиннской центральной больнице и неспособность найти применение предназначенному детям 1 млн евро указывают на то, что управление сферой хромает. Насколько известно социал-демократам, нынешний вице-мэр Бетина Бешкина является доверенным лицом и медийщиком мэра, основная работа которой — обеспечить хороший результат Михаила Кылварта на выборах”, — сказала Сиккут.

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По ее словам, отвечать за социальные вопросы в мэрии должен человек, который разбирается в этой очень сложной сфере и с душой помогает пожилым, детям, людям с особыми потребностями и всем остальным, кто нуждается в поддержке города.

”Ну а сегодняшний вице-мэр Бетина Бешкина могла бы вернуться на должность медиасоветника мэра”, — подчеркнула бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Она также сказала, что власти Таллинна не могут не отреагировать на такие серьезные промахи.

”Удержание предназначенного для детей миллиона евро на счетах города — не единственная проблема в этой сфере. Не хватает муниципальных домов и квартир, тысячи людей годами стоят в очереди. Городские больницы подозреваются в коррупции. Всё указывает на то, что столице нужен новый и компетентный вице-мэр по социальным вопросам”, — считает Сиккут.

По ее оценке, необходимо провести тщательный анализ социальной сферы Таллинна.

”Я верю в то, что столичные чиновники обычно стараются ради того, чтобы сотрудничество между государством и Таллинном было эффективным, однако не секрет, что проблемы с этим были и раньше. Следует тщательно проанализировать социальную сферу Таллинна в целом и, по всей видимости, привести ее в соответствие с сегодняшними требованиями. Уже многие-многие годы от выборов к выборам принимались популистские решения. Руководитель социальной сферы должен проанализировать подведомственную сферу на соответствие требованиям и ожиданиям 21 века. Социал-демократы обязательно сделают это при составлении своей программы и предложат свои решения. Таллинн — самое богатое самоуправление Эстонии, которое должно быть в социальной сфере примером для остальных. Сейчас, к сожалению, это не так, очень многие самоуправления справляются со своими обязанностями лучше, хотя и не располагают такими денежными средствами, как столица”, — подчеркнула Рийна Сиккут.

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