Рийгикогу принял закон, связанный с реформой второй пенсионной ступени

Закон (287 SE) внесет необходимые изменения, в первую очередь, в регулирование пенсионного инвестиционного счета, а также исправит неточности и ошибки в ссылках.

Будет уточнено движение денежных средств и данных на инвестиционном счете. Например, будет уточнен порядок заключения пенсионного договора, согласно которому для страховых взносов могут быть использованы средства на пенсионном инвестиционном счете. Также будет уточнен порядок однократных выплат и добавляющихся согласно закону о реформе с 1 января 2022 года дополнительных частичных однократных выплат пенсионерам, присоединившимся ко второй пенсионной ступени, где выплаты также включают в себя денежные средства на пенсионном инвестиционном счете.

Закон также упростит процесс выплаты денежных средств со второй пенсионной ступени. Если человек, присоединившийся ко второй ступени пенсионного страхования, выходит на пенсию и забирает все свои накопленные во второй ступени деньги, то у управляющего пенсионным регистром появится возможность просто выплатить деньги, которые поступили на пенсионный счет позже, или перенести их в пенсионный договор — в зависимости от того, какой вариант выплаты был выбран.

Установленный в Законе об инвестиционных фондах запрет на взимание платы за изъятие паев пенсионного фонда с лица, достигшего пенсионного возраста, или с лица, которое достигнет пенсионного возраста в течение следующих пяти лет, будет действовать и в отношении владельцев паев, у которых была установлена нетрудоспособность и кто, согласно реформе второй ступени пенсионного страхования, уже приравнен к получателям пенсии второй ступени. В содержащемся в Законе о гарантийном фонде регулировании порядка компенсации ущерба, нанесенного владельцу паев второй ступени пенсионного страхования, будут даны ссылки на пенсионный инвестиционный счет, на который должна быть перечислена сумма компенсации, если лицо больше не делает взносы в пенсионный фонд, а пользуется пенсионным инвестиционным счетом.

Согласно поправкам, до 2023 года невозможно представить управляющему пенсионным регистром требования об аресте выплат должнику в случаях наследования, прекращения договора о пенсионном страховании до достижения пенсионного возраста или выхода на пенсию. К 2023 году планируется создать техническое решение, которое позволит судебному исполнителю отправить ордер на арест в пенсионный регистр. Регистр будет обязан в первую очередь выполнить требования, предъявленные в ордере, и лишь после этого сделать выплату должнику, владеющему пенсионным счетом. Согласно действующему порядку, выплата делается на расчетный счет владельца пенсионного счета, который судебный исполнитель может арестовать.