Рийгикогу принял государственный бюджет на 2021 год. Ождилается, что доходы вырастут на миллиард евро

По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, доходы вырастут на 5 %, т.е. на 534 миллиона евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом — на 12 %, т.е. на 1,2 миллиарда евро. По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, объем расходов и инвестиций увеличится примерно на один миллиард евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом — на 5 %, т.е. примерно на 0,6 миллиарда евро.

Объем инвестиций правительственного сектора в следующем году достигнет порядка 1,9 миллиарда евро.

В следующем году доходы с налоговых поступлений вырастут до порядка 9,3 миллиарда евро. В этом году они составили порядка девяти миллиардов евро. Налоговая нагрузка в следующем году сократится до 32,7 % ВВП (в этом году — 33,8 %).

Согласно планам, объем пособий Европейского союза в бюджете составит порядка 1,4 миллиарда евро.

Бюджет правительственного сектора на 2021 год по прогнозам номинально находится в дефиците в размере 6,7 %, структурно — в дефиците в размере 6,6 % ВВП. Согласно планам, в 2022 году структурный дефицит бюджета правительственного сектора сократится до 4,9 % ВВП, а номинальный дефицит — до 5,4 % ВВП. В 2023 структурный дефицит сократится до 3,3 % ВВП, а номинальный дефицит — до 4,3 % ВВП. Наконец, в 2024 году структурный дефицит снизится до 1,3 % ВВП, а номинальный — до 2,5 % ВВП.

В ходе третьего чтения был внесен ряд поправок, согласно которым в следующем году 2,5 миллиона евро из средств правительственного резервного фонда будет выделено на выплаты компенсаций по больничному листу начиная со второго дня болезни. В бюджете Больничной кассы предусмотрено еще 2,5 миллиона евро на эти же цели. Таким образом, на выплату компенсаций по больничному в следующем году будет выделено 5 миллионов евро. Это — временная мера, которая будет действовать с 1 января по 30 апреля. Также 225 тысяч евро было выделено на поддержку года школьных психологов. Эти средства направлены на решение проблем с душевным здоровьем молодежи, в настоящий момент остро стоящих на повестке дня.