Рийгикогу отплатил Лаару за его капризы

В пятницу Рийгикогу принял касающуюся Банка Эстонии поправку к закону, открывающую двери в совет банка всем парламентским партиям, пишет Ärileht.
Поскольку полномочия членов совета банка истекли еще в феврале прошлого года, а председатель совета Март Лаар не смог назначить новых членов, которые были бы одобрены и Рийгикогу, последний решил инициировать поправку.
Принятая поправка существенно ограничивает полномочия Лаара. Согласно нововведениям, Март Лаар сможет назначить в совет четырех экспертов, но остальные члены будут назначаться фракциями партий по собственному усмотрению (по одному представителю от каждой фракции).
Сам Лаар подробно комментировать ситуацию не стал. ”Все написано в законе. Из этого все и будут исходить”, — сообщил он.
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