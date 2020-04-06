Рийгикогу отплатил Лаару за его капризы

Поскольку полномочия членов совета банка истекли еще в феврале прошлого года, а председатель совета Март Лаар не смог назначить новых членов, которые были бы одобрены и Рийгикогу, последний решил инициировать поправку.

Принятая поправка существенно ограничивает полномочия Лаара. Согласно нововведениям, Март Лаар сможет назначить в совет четырех экспертов, но остальные члены будут назначаться фракциями партий по собственному усмотрению (по одному представителю от каждой фракции).

Сам Лаар подробно комментировать ситуацию не стал. ”Все написано в законе. Из этого все и будут исходить”, — сообщил он.

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