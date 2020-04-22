Рийгикогу отклонил поправку социал-демократов по оплате места в доме по уходу

Предложения Социал-демократической партии поддержали лишь 33 депутата парламента.

”Я благодарю реформистов, а также центристов Ааду Муста и Оудекки Лооне, которые проголосовали за наш законопроект. Остальные депутаты из правящей коалиции решили, что правительству некуда торопиться. А это значит, что необходимые для пожилых людей изменения будут приняты в лучшем случае в 2022 году”, — сказала заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

По ее словам, правящая коалиция за последнюю неделю уже дважды проголосовала против поддержки тех, кто не в состоянии оплачивать место в доме попечения для себя или своих близких.

”В прошлую среду депутаты от правящей коалиции не поддержали нашу поправку к проекту дополнительного госбюджета, которая хотя бы на время чрезвычайного положения обеспечила нуждающимся место в доме попечения”, – отметила Кютт.

Она также сказала, что законопроект социал-демократов был направлен на то, чтобы место в доме попечения могли себе позволить все, кто в этом нуждается.

Социал-демократ Хельо Пикхоф в свою очередь напомнила о многочисленных рапортах Европейской комиссии, которые указывают на недофинансирование домов попечения в Эстонии, нехватку мест в этих заведениях и слишком высокую стоимость данной услуги.