17.12.2019, 13:03
Рийгикогу не допустил пересмотра аптечной реформы
Во вторник законопроект, предусматривающий отказ от ранее одобренной аптечной реформы, был изъят из парламентского производства.
Во вторник законопроект, предусматривающий отказ от ранее одобренной аптечной реформы, был изъят из парламентского производства.
Документ, который инициировали представители фракций Центристской партии, EKRE и Isamaa, был изъят из парламентского производства по предложению оппозиционной Социал-демократической партии, сообщает rus.err.ee.
Предложение соцдемов поддержали 50 депутатов, против были всего 46.
Итоги голосования народные избранники встретили бурными аплодисментами.
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