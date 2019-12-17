Рийгикогу не допустил пересмотра аптечной реформы

Документ, который инициировали представители фракций Центристской партии, EKRE и Isamaa, был изъят из парламентского производства по предложению оппозиционной Социал-демократической партии, сообщает rus.err.ee.

Предложение соцдемов поддержали 50 депутатов, против были всего 46.

Итоги голосования народные избранники встретили бурными аплодисментами.