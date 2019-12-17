17.12.2019, 13:03

Рийгикогу не допустил пересмотра аптечной реформы


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PERH-i Apotheka apteek
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Во вторник законопроект, предусматривающий отказ от ранее одобренной аптечной реформы, был изъят из парламентского производства.

Документ, который инициировали представители фракций Центристской партии, EKRE и Isamaa, был изъят из парламентского производства по предложению оппозиционной Социал-демократической партии, сообщает rus.err.ee.

Предложение соцдемов поддержали 50 депутатов, против были всего 46.

Итоги голосования народные избранники встретили бурными аплодисментами.

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