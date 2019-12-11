Рийгикогу изменил Закон о подоходном налоге с целью устранить возникшие разногласия

Закон также перенимает директиву ЕС о разночтениях в налогообложении с третьими странами. Цель — избежать двойного налогообложения, к которому приводят различия в классификации финансовых инструментов, налогов и подразделений в различных юрисдикциях; различия в распределении налогов между главной конторой и постоянным местом деятельности или между разными постоянными местами деятельности одного подразделения. Так как такие разночтения могут привести к двойному списанию или списанию без учета полученного дохода, в законе предусматриваются нормы, согласно которым в зависимости от ситуации либо налогом облагаются платеж, расходы или убытки, которые можно списать в другом государстве или которые освобождены от подоходного налога в другом государстве; либо запрещается освобождать от уплаты подоходного налога доход, который списан в другом государстве или освобожден там от уплаты подоходного налога.

Исходя из цели директивы устранить двойное налогообложение и обеспечить обложение налогом прибыли, которую получают коммерческие объединения, в дальнейшем полученные за рубежом дивиденды будут освобождены от подоходного налога в Эстонии лишь в случае, если подоходный налог с дивидендов удержан или же подоходный налог уплачен с прибыли, которая является основанием для выплаты дивидендов.

Помимо этого, физическое лицо-резидент, получившее доход за рубежом, в т.ч. пенсию, имеет право на списание облагаемого налогом дохода, схожее с правами на списание облагаемого налогом дохода в Эстонии. Такие же права имеют резиденты стран Европейского экономического пространства, получающие доходы в Эстонии.

В настоящий момент списание облагаемого доходом налога в Эстонии ограничено пропорционально доле облагаемого в Эстонии дохода от облагаемого налогом дохода за весь период налогообложения. Благодаря поправкам все списания можно будет делать в полном объеме вне зависимости от того, какой процент дохода получен в Эстонии.

Срок предоставления деклараций о доходе для физических лиц, нерезидентов, лиц, управляющих инвестиционными фондами на основании договора, и фондов акционерных обществ будет продлен до 30 апреля. Срок уплаты подоходного налога и возврата переплаченного налога — до 1 октября. Также предел авансовых выплат физического лица-предпринимателя будет увеличен с 64 до 300 евро.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и, в связи с этим, в другие законы (106 SE) проголосовали 87 членов Рийгикогу.