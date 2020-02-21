RIA предупреждает о мошеннической схеме, которая может привести к большому ущербу(1)
Департамент государственной инфосистемы предупреждает о новом виде мошенничества: мошенники от имени эстонских предприятий строительного, медицинского или логистического сектора рассылают партнерам и клиентам этих фирм липовые счета.
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