RIA предупреждает о мошеннической схеме, которая может привести к большому ущербу
Департамент государственной инфосистемы предупреждает о новом виде мошенничества: мошенники от имени эстонских предприятий строительного, медицинского или логистического сектора рассылают партнерам и клиентам этих фирм липовые счета.
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