RIA предупреждает о мошеннической схеме, которая может привести к большому ущербу

В двух случаях это было сделано при помощи домена, которое носит имя, схожее с именем домена реального предприятия. В одной случае мошенникам удалось послать письма напрямую с домена фирмы, поскольку он был защищен недостаточно хорошо.

Департамент отмечает, что в будущем эта схема мошенничества может нанести большой экономический урон.

Также продолжается использование мошенниками программ-вымогателей.