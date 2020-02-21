21.02.2020, 12:30

RIA предупреждает о мошеннической схеме, которая может привести к большому ущербу

 (5)
EST 22
Internetipettus.
Internetipettus.Foto: Jaanus Lensment

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о новом виде мошенничества: мошенники от имени эстонских предприятий строительного, медицинского или логистического сектора рассылают партнерам и клиентам этих фирм липовые счета.

В двух случаях это было сделано при помощи домена, которое носит имя, схожее с именем домена реального предприятия. В одной случае мошенникам удалось послать письма напрямую с домена фирмы, поскольку он был защищен недостаточно хорошо.

Департамент отмечает, что в будущем эта схема мошенничества может нанести большой экономический урон.

Также продолжается использование мошенниками программ-вымогателей.

Читайте также: