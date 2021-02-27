Результаты "рейда" интернет-магазинов Эстонии: продавцы мухлюют с ценами во время скидочных кампаний

Цель проверки — получить обзор действий продавцов при проведении скидочных кампаний. Департамент отслеживал деятельность 35 интернет-магазинов, проводя ежедневный мониторинг более 1500 товаров. Были выявлены некоторые нарушения, самые частые из них:

- Перед началом скидочной кампании цены искусственно поднимали за 1-2 дня до начала скидок, то есть, во время кампании обычные цены на товары представлялись как льготные.

- Льготные цены назначались на новые товары, то есть, этих товаров не было ранее в продаже по обычным ценам.

- Скидочные кампании проводились без ограниченного срока действия, то есть, покупателям не объявляли дату окончания скидок.

- Обычные цены, указанные во время распродажи, были на самом деле рекомендуемыми ценами для розничной продажи или ценами для сравнения. Они не совпадали с ценами, по которым товар продавался до кампании.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора указывает на тот факт, что предложение и продажа товаров по интернету должны проводиться честно по отношению к покупателям. Обычные цены, установленные на товар, а также льготные цены, должны соответствовать действительности, а выгода от покупки товаров со скидками должна быть реальной и понятной для покупателей. Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации о цене или о скидке считается недобросовестной торговой практикой.

Поскольку использование недобросовестных методов торговли, связанных со сниженными ценами, стало широко распространенной практикой, департамент начнет инициировать судебные разбирательства в отношении нарушителей, а также продолжит отслеживать изменение цен в крупнейших интернет-магазинах Эстонии и в 2021 году. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора ожидает, что все продавцы в интернете будут соблюдать закон и действовать честно при проведении скидочных кампаний.

Перед организацией кампании скидок рекомендуем интернет-продавцам прочесть руководство по информированию о скидках (на эстонском языке).

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