07.08.2019, 17:13

Результаты опроса: ради предпринимательства жители стран Балтии в первую очередь отказались бы от развлечений


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Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Как показали результаты опроса SEB, в течение первых двух лет, необходимых для запуска своего предприятия, жители стран Балтии готовы отказаться в первую очередь от развлечений и предметов удобства и роскоши. Помимо ограничения расходов начинающие предприниматели считают необходимым усердно работать: в среднем по 9–10 часов в день.

В Латвии и Литве работать по 9–10 часов готовы 21–22% респондентов, в Эстонии 15%. Почти половина опрошенных считают, что предприниматель должен работать по 7–12 часов, однако в каждой из стран примерно треть респондентов считали, что достаточно работать от одного до шести часов в день.

Если бы начинающему предпринимателю пришлось сократить расходы, то латыши (66%) и эстонцы (63%) отказались бы прежде всего от развлечений, а литовцы (67%) от предметов комфорта и роскоши — эти группы расходов были в числе первых источников экономии. Латыши (47%) в меньшей степени готовы отказаться от медицинских услуг, чем литовцы (54%) и эстонцы (60%). Эстонцы и латыши (12% и 17% соответственно) меньше всего готовы отказаться от времени, проводимого с семьей и близкими, а литовцы реже готовы отказаться от сна (17%).

”Начинающие предприниматели готовы идти на компромиссы в своем образе жизни и стандартах и больше времени посвятить предприятию. Как показал опрос, литовцы готовы проводить на работе больше всех времени, а среди эстонцев и латышей больше тех, кто надеется обойтись менее чем восемью часами в сутки. Что касается эстонцев, то здесь больше всего бросается в глаза факт, что мы готовы больше экономить на здоровье, чем того требует предпринимательство, при этом для нас важно проводимое с семьей и близкими время, и, занимаясь предпринимательством, мы не хотели бы оставлять их на заднем плане”, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

Более половины участников опроса считают, что успешное предприятие можно создать, даже не имея высшего образования. Во всех странах наиболее важным считали обучение и развитие на протяжении всей жизни — больше всего эти параметры ценятся в Эстонии (62%), чуть меньше в Латвии (56%) и Литве (50%). Наличие высшего образования посчитали необходимым в первую очередь латыши (21%), меньше всего эстонцы (16%). По мнению 32% опрошенных литовцев, наличие высшего образования не влияет на коммерческий успех, того же мнения придерживаются 21% эстонцев и 22% латышей.

Всего в трех странах Балтии были опрошены 3000 человек, из которых в той или иной степени предпринимательством занимаются более 700 человек, и свыше 1100 планируют возможность открыть свой бизнес.

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