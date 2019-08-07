Результаты опроса: ради предпринимательства жители стран Балтии в первую очередь отказались бы от развлечений

”Начинающие предприниматели готовы идти на компромиссы в своем образе жизни и стандартах и больше времени посвятить предприятию. Как показал опрос, литовцы готовы проводить на работе больше всех времени, а среди эстонцев и латышей больше тех, кто надеется обойтись менее чем восемью часами в сутки. Что касается эстонцев, то здесь больше всего бросается в глаза факт, что мы готовы больше экономить на здоровье, чем того требует предпринимательство, при этом для нас важно проводимое с семьей и близкими время, и, занимаясь предпринимательством, мы не хотели бы оставлять их на заднем плане”, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

Более половины участников опроса считают, что успешное предприятие можно создать, даже не имея высшего образования. Во всех странах наиболее важным считали обучение и развитие на протяжении всей жизни — больше всего эти параметры ценятся в Эстонии (62%), чуть меньше в Латвии (56%) и Литве (50%). Наличие высшего образования посчитали необходимым в первую очередь латыши (21%), меньше всего эстонцы (16%). По мнению 32% опрошенных литовцев, наличие высшего образования не влияет на коммерческий успех, того же мнения придерживаются 21% эстонцев и 22% латышей.

Всего в трех странах Балтии были опрошены 3000 человек, из которых в той или иной степени предпринимательством занимаются более 700 человек, и свыше 1100 планируют возможность открыть свой бизнес.