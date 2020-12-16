Результаты опроса: почти 60% респондентов продолжат накопления во II пенсионную ступень

Если в первом полугодии какого-либо перевеса на наблюдалось, то начиная с августа (44%) все больше людей решает не отключаться от ступени.

По словам ведущего эксперта агенства Хейди Рейнсон, такая перемена может быть связана с тем, что люди углубились в детали. На это указывает и снижение процента неопределившихся. Важным нюансом при принятии решения является то, что выведенные средства облагаются подоходным налогом.

”Люди рассматривают это как потерю, и вывод средств становится менее привлекательным”, — говорит эксперт.

Что касается тех, кто решил забрать деньги, то многие намерены потратить их на возврат кредитов, а также на нужды, связанные с жильем, например, на ремонт.

Опрос проводился с 3 по 9 декабря. В нем приняло участие 1168 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.