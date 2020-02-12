12.02.2020, 07:15

Результаты опроса: 70% жителей Эстонии считают, что их ежедневные роли страдают из-за работы


EST
Kontor stock
Foto: Mana Kaasik

С сегодняшнего дня CV-Online Estonia (CV.ee) запускает общеэстонскую социальную кампанию ”Больше, чем просто работа”, цель которой — побудить людей обращать внимание на наличие других ролей человека в жизни и побуждать людей более смело показывать себя с разных сторон, находясь в рабочей обстановке, сообщается в пресс-релизе.

Хотя сейчас CV.ee и подбирает людей по должности, рынок труда все больше движется к найму исходя из личностных качеств. Ведь как и любой человек, работник — это не просто менеджер по продажам, он так же сын, друг, отец, спортсмен, хоровой певец, юморист, кулинар и т.д.

”Для большинства людей работа составляет треть их жизни, в среднем 90000 часов на человека. Это так много, что наши профессиональные черты затмевают остальные. Мы хотим, чтобы люди начали смотреть на себя более внимательно. Разве у вас получается наслаждаться любым делом каждый день? Если да, то прекрасно. Если нет, то это может вызвать недовольство, с которым стоило бы начать разбираться уже сегодня”, — прокомментировала кампанию Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.

В конце января CV-Online Estonia (CV.ee) провела опрос в поддержку целей кампании, который привлек 543 человека. Ответы опроса показали, что до 70% считают, что их ежедневные роли страдают из-за работы. Были примеры, когда работа заставляла оставить все остальные роли на супруга. Чаще всего помимо профессиональной роли выделялись: роль матери или отца, роль дочери или сына, роль партнера, роль друга и роль быть самим собой.

37% опрошенных утверждают, что не могут решать ”нерабочие” проблемы во время работы, когда такого требует ситуация. Это приводит к стрессу и напряжённой рабочей среде, что вредит работе.

Более половины (55%) не могут позволить себе прийти не к началу рабочего дня. Немногие (14%), кто может себе это позволить достаточно часто.

31% людей считают, что не могут быть собой на работе. Носят маски, скрывающие их повседневные роли. Респонденты отметили, что ни одну роль нельзя откладывать на время работы, потому что это то, что делает нас людьми. Но есть и те, кто считает, что рабочее время предназначено только для выполнения работы.

Читайте также: