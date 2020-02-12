Результаты опроса: 70% жителей Эстонии считают, что их ежедневные роли страдают из-за работы

Хотя сейчас CV.ee и подбирает людей по должности, рынок труда все больше движется к найму исходя из личностных качеств. Ведь как и любой человек, работник — это не просто менеджер по продажам, он так же сын, друг, отец, спортсмен, хоровой певец, юморист, кулинар и т.д.

”Для большинства людей работа составляет треть их жизни, в среднем 90000 часов на человека. Это так много, что наши профессиональные черты затмевают остальные. Мы хотим, чтобы люди начали смотреть на себя более внимательно. Разве у вас получается наслаждаться любым делом каждый день? Если да, то прекрасно. Если нет, то это может вызвать недовольство, с которым стоило бы начать разбираться уже сегодня”, — прокомментировала кампанию Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.

В конце января CV-Online Estonia (CV.ee) провела опрос в поддержку целей кампании, который привлек 543 человека. Ответы опроса показали, что до 70% считают, что их ежедневные роли страдают из-за работы. Были примеры, когда работа заставляла оставить все остальные роли на супруга. Чаще всего помимо профессиональной роли выделялись: роль матери или отца, роль дочери или сына, роль партнера, роль друга и роль быть самим собой.

37% опрошенных утверждают, что не могут решать ”нерабочие” проблемы во время работы, когда такого требует ситуация. Это приводит к стрессу и напряжённой рабочей среде, что вредит работе.

Более половины (55%) не могут позволить себе прийти не к началу рабочего дня. Немногие (14%), кто может себе это позволить достаточно часто.