Результаты опроса: 54% офисных работников хочет работать из дома до осени

Всё больше офисных работников открывают для себя, что выполнять ежедневную работу разумнее из дома, потому что работа по меньшей мере так же эффективна и при этом можно сэкономить значительное количество времени за счёт передвижений между домом и работой. Как можно скорее вернуться в контору желает всего 13% работников Эстонии, выяснилось из проведённого в Прибалтике If Kindlustus исследования.
По словам руководителя отдела персонала If Kindlustus по Прибалтике Лиины Кескюла, разразившийся в последние месяцы всплеск вируса в значительной степени изменил привычки нашего общества и работы. Если до этого казалось, что занимающие некоторые позицию люди не могут работать нигде, кроме конторы, то сегодня мы видим, что домашняя контора подходит практически всем.
„Мы организовали исследование в наших Прибалтийских подразделениях, где люди хотели бы работать, и выяснилось, что работники очень заинтересованы в разговоре на эту тему. Всего за несколько дней на вопросы исследования ответили почти 900 работников, т.е. почти все. Выяснилось, что всего 13% работников в Эстонии хотят сейчас же вернутся в контору, для остальных подходит как работа из дома, как различные комбинации разделения рабочего времени между конторой и домом. Более половины работников предпочли бы, при возможности, не возвращаться в контору до сентября,” объяснила Кескюла.
Работа дома может быть более эффективной
В исследовании также рассматривалось, почему люди предпочитают работать из дома. Разумеется, с одной стороны играл роль страх заразиться коронавирусом, но более важными посчитали другие факторы.
"Почти все, кто хотел работать из дома, посчитали самым важным удобство работы из дома и что передвижение между домом и работой занимает слишком много времени. Половина из них посчитали пользование общественным транспортом сейчас опасным, и четверть ответивших отметили обстоятельство, что должны заботится о детях дома или сами состоят в группе риска. Поэтому видно, что сегодняшнее положение может повлиять на тренды и в более длительном плане,” прокомментировала Кескюла.
Домашняя контора, конечно, решение подходящее не для всех. Те 13% работников, что хотели вернуться в конторы с полным рабочим временем как можно скорее, считают наибольшей проблемой из дома то, что дома находится слишком много людей, сложно сконцентрироваться на работе и рабочее место недостаточно эргономичное.
"Тем работникам, кто этого пожелал, мы отвезли домой как офисную технику, так и мебель, так что работники получили домой, кроме экранов, ещё и своё офисное кресло. Если же человек всё же желает вернуться в контору, то такая возможность имеется. Здесь мы исходим с одной стороны из желаний работника, с другой — из принципа, что в конторе сейчас людей может быть столько, сколько необходимо, но в тоже время как можно,” пояснила Кескюла.
Продолжать работу в конторе по-прежнему хочет всего 17% работников
В длительной перспективе продолжать работу в конторе по-прежнему 4-5 дней в неделю хочет всего 17% работников. 20% работников хочет работать только из домашнего офиса. Остальные ответившие предпочитают работать часть времени в конторе, часть — дома.
"Мы заметили, что рабочие результаты в домашних офисах были очень хорошими. В тех подразделениях, где результат можно измерить в числах, результаты даже улучшились. Сегодня мы видим, что дигитальная готовность работать и обслуживать клиентов из дома даёт хорошие предпосылки для работы из разных местоположений, обеспечивая при этом такой же высокий уровень обслуживания и довольства клиентов. Но в таких условиях управления требует большего, чем раньше: в добавок к рабочим результатам, необходимо поддерживать командный дух и следить, что бы рабочие дни не растягивались и компьютеры были бы вовремя выключены,” добавила Кескюла.
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