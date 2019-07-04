Результаты исследования: в эстонской клубнике нашли запрещенный химикат!

В клубнике из Греции, приобретенной в Maxima, были найдены следы двух химикатов: флуопирам и трифлоксистробин. Это фунгициды, использующиеся для защиты растения от грибковых заболеваний. Однако концентрация обоих веществ намного ниже нормы — в 59 и 100 раз соответственно, а значит проблем при употреблении этой клубники возникнуть не должно.

ПОЛЬСКАЯ КЛУБНИКА — 6 веществ

Клубника из Польши с Таллиннского центрального рынка содержала остатки целых шести пестицидов: ацетамиприд, каптан, карбендазим/беномил, ципродинил, пириметанил и тетраконазол. Эти вещества также являются фунгициами, и их содержание было в несколько раз меньше нормы.

Как указано в результатах анализа, данные вещества в малом содержании не представляют опасности для человека. Однако никто не знает о том, какого их совместное воздействие на организм — такие исследования еще не проводились.

ЭСТОНСКАЯ КЛУБНИКА — 2 вещества

На Центральном рынке также была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнанаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответсвенно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Данный вещества — инсектициды, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, и акарициды, предназначенные для борьбы с клещами. Это нейротропные яды, которые в большом количестве могут вызвать судороги и даже смерть. Они действуют как при употреблении внутрь, так и при простом контакте и даже вдыхании.

По словам эксперта, диметоат и ометоат — самые опасные из всех обнаруженных в клубнике веществ. Более того, данные пестициды запрещены к использованию в Эстонии при выращивании клубники. Диметоат можно использовать лишь для выращивания зерновых культур, корнеплодов и декоративных растений, но никак не для клубники.

Ану Яаникесинг, продающая клубнику хутора Сепакыртси на Центральном рынке, утверждает, что сама лично ее выращивала и, положа руку на сердце, клянется, что она свои клубничные поля ничем не опрыскивала.

Она утверждает, что является малым производителем и не выращивает большого количества ягод: "Смотрите, они у меня даже меньшего размера, чем у других". При этом у хутора Сепакуртси на Центральном рынке три прилавка: на двух торгуют клубникой, на третьем -свежими овощами.

Maaleht передала результаты анализа в соответсвующие инстанции. Ветеринарно-пищевой департамент начал производство для выявления возможного нарушения. Департамент сельского хозяйства также инициировал производство по надзору.