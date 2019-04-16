Результаты исследования: пессимизм в отношении найма работников прогрессирует

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, оптимизм в отношении найма снижается вот уже несколько кварталов подряд, но непосредственно сокращения числа рабочих мест не видно ни на одном крупном рынке.
В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Польша, где нанимать новых работников в этом квартале планируют 9% предприятий. В странах, куда жители Эстонии чаще всего отправляются на работу — в Финляндии и Великобритании — нанимать работников планируют 4% предприятий. Если в прошлом квартале в Великобритании оптимизм в отношении найма рабочей силы был наиболее высоким за последние 18 месяцев (6%), то сейчас запутанная ситуация с Брекзитом привела к небольшому откату. В Финляндии же оптимизм снизился с 7% до 4%. В настоящее время большинство вакансий Финляндии расположены в южной части страны. Людей планируют нанимать в горнодобывающей промышленности, в сфере финансового посредничества, а также в туристическом и сельскохозяйственном секторах.
”Несколько лет можно было говорить о росте оптимизма в отношении найма работников по всему миру, но сейчас курс меняется, — отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — У нас пока нет причины говорить о пессимизме, но оптимизм снижается, а стран, в которых новые рабочие места не создают, становится все больше. Существуют и другие указания на охлаждение мировой экономики — очевидно, мы станем свидетелями продолжения тенденции снижения показателей и в следующих кварталах”.
В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран, в 15 из которых оптимизм в отношении найма новых работников по сравнению с прошлым кварталом вырос, в 18 снизился, а в 11 остался на прежнем уровне. Наибольшим оптимизмом в отношении найма рабочей силы сейчас отличаются Хорватия, Япония, Греция, США и Гонконг. Наиболее пессимистичными странами являются Аргентина, Венгрия, Испания и Турция, где предприниматели в этом квартале не планируют нанимать новых работников. В сравнении с годом ранее, оптимизм вырос в 10 странах, а ослабился в 15.