Revolut начал предлагать банковские услуги клиентам в Эстонии

Глобальная финансовая платформа Revolut с более чем 15 миллионами клиентов по всему миру, сегодня активировала свою европейскую специализированную банковскую лицензию в Эстонии. Эстонские клиенты, обновив приложение, смогут получать в Revolut Bank дополнительные услуги и делать вклады, которые будут защищены системой гарантирования вкладов. Процесс обновления приложения до уровня Revolut Bank займет всего несколько минут.

Ранее Revolut привлек более 40 000 клиентов в Эстонии, и быстрорастущая финтех компания убеждена, что защищенные депозитные счета, наряду с широким спектром продуктов и услуг Revolut, обеспечат Эстонским клиентам более удобный контроль за своими расходами, большую ценность и безопасность, чем традиционные банки.

”Revolut является самой быстрорастущей компанией в области финансовых технологий в Европе, так как в главе угла нашей деятельности стоят интересы клиента. Дизайн нашего продукта непревзойден, у нас нет скрытых платежей, и мы постоянно разрабатываем новые и инновационные финансовые продукты”, — заявил Виргилиюс Миркес, исполнительный директор Revolut Bank.

И добавил, что начало работы в Эстонии в статусе банка, обеспечит более высокий уровень надежности и доверия клиентам компании и позволит в ближайшем будущем запустить множество новых продуктов и услуг.

На сегодняшний день Revolut Group привлекла почти 1 миллиард долларов инвестиций и ее капитализация достигла 5,5 миллиарда долларов. Только за пять лет Revolut привлек более 15 миллионов клиентов по всему миру. В прошлом году Revolut начал банковскую деятельность в Польше и Литве, на прошлой неделе в Латвии, где предлагаются очень конкурентоспособные кредитные продукты. Специализированная банковская лицензия позволяет Revolut Bank предоставлять ограниченные банковские услуги, используя приложение Revolut, а также ряд финансовых услуг и продуктов, предлагаемых другими компаниями Revolut Group.

С помощью приложения Revolut, клиенты могут точно отслеживать, сколько они тратят ежемесячно по разным категориям расходов, например таких, как посещение ресторанов и покупка продуктов, устанавливать лимиты расходов для каждой категории и управлять абонентской платой за услуги, мгновенно отправлять и запрашивать деньги у друзей, округлять суммы карточных платежей, накапливая оставшуюся мелочь до круглой суммы. Клиенты Revolut также могут тратить и переводить деньги по всему миру без скрытых платежей, хранить средства в 29 валютах и конвертировать их, мгновенно отправлять деньги друзьям и семье.