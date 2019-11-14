14.11.2019, 11:10

Решено! Законопроект о пенсионной реформе одобрен. Существенных правок в него не вносилось


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Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

Правительство Эстонии утвердило разработанный Министерством финансов законопроект о переводе второй пенсионной ступени на добровольную основу, при этом законопроект утвержден в первоначально предложенном виде без каких-либо существенных поправок, сообщает rus.err.ee.

"Накопление средств во второй пенсионной ступени станет добровольным, а участники ступени смогут изымать накопленные в ней средства и использовать их до наступления пенсионного возраста", — говорится в сообщении.

"Наша цель — расширить возможности выбора для людей и увеличить гибкость пенсионных сбережений. Молодым людям больше не придется в обязательном порядке присоединяться к тому или иному фонду, но они смогут сделать это позднее. Довольные выбранным фондом смогут спокойно продолжать [делать в нем накопления], — сказал министр финансов Мартин Хельме. — Важно тщательно продумать свой выбор, чтобы по наступлении пенсионного возраста пенсия не оказалась меньше ожидаемой".

Для выхода из пенсионной ступены будет достаточно подать заявление в пенсионный центр или банк. После прекращения платежей накопленные средства можно будет оставить в пенсионном фонде, перевести на инвестиционный счет для самостоятельного инвестирования или забрать для использования по собственному усмотрению.

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