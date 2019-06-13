13.06.2019, 11:44

Решено: с 1 июля акциз на алкоголь снизится на 25%

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rus.delfi.ee
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Alkoholi müük
Alkoholi müükFoto: Anni Õnneleid

Рийгикогу в четверг, 13 июня, принял в заключительном, третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Законодательные поправки вступят в силу уже 1 июля, пишет rus.err.ee.

За принятие законопроекта проголосовали 70, против были 9 депутатов.

По оценке правящих партий, сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.

Если алкоголь подешевеет, объем закупаемых в Латвии спиртных напитков сократится, а объем закупаемого в Эстонии — возрастет, считают авторы законопроекта.

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