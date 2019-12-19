Решено: минимальная заработная плата увеличится до 584 евро в 2020 году

Размер минимальной заработной платы основана на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.

В 2019 году минимальную зарплату в размере 540 евро в месяц, по данным Налогово-таможенного департамента, получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников.

С 2021 года минимальная зарплата увеличится до 40% от средней по стране заработной платы — эту ставку работодатели и профсоюзы зафиксируют летом, взяв за основу летний экономический прогноз Банка Эстонии, который будет опубликован в июне.

В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Эстонии при работе с полной нагрузкой составляет 540 евро, а минимальная почасовая ставка составляет 3,21 евро.