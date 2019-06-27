Решено: максимальный размер учебного кредита увеличился до 2500 евро

Эту предусматривает подготовленный Министерством образования и науки законопроект, который в четверг, 27 июня, на своем заседании утвердило правительство страны, сообщает rus.err.ee.

Новый размер учебного кредита начнет действовать с 1 июля.

При этом банки Swedbank и SEB, представившие свое мнение к законодательной инициативе, предлагали повысить максимальную сумму учебного кредита на 2019/20 учебный год до 4000 и до 4400 евро соответственно, а новый игрок на рынке — банк LHV — и вовсе предложил повысить планку до 5000 евро. Союз же студенческих организаций предложил увеличить ее до 2450 евро, а Министерство финансов считало, что менять верхнюю планку не стоит.