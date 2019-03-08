Решено! Китайцы инвестируют в строительство туннеля Таллинн-Хельсинки 15 млрд евро

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Peter Vesterbacka tunneli koosolekul Foto: Taavi Sepp

Занимающаяся разработкой проекта туннеля Таллинн-Хельсинки фирма Finest Bay Area Development сообщила о том, что договорилась с китайской инвестиционной компанией Touchstone Capital Partners (TCP) об инвестиции в проект 15 млрд евро.