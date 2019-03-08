Решено! Китайцы инвестируют в строительство туннеля Таллинн-Хельсинки 15 млрд евро

Занимающаяся разработкой проекта туннеля Таллинн-Хельсинки фирма Finest Bay Area Development сообщила о том, что договорилась с китайской инвестиционной компанией Touchstone Capital Partners (TCP) об инвестиции в проект 15 млрд евро.
По сообщению издания Kauppalehti, соответствующее соглашение было подписано вчера дистанционно.
Представители Finest Bay Area Development представили инвестора премьер-министру Эстонии еще 8 января во время встречи сторон в Таллинне.
Отмечается, что 30% финансирования составляют капитальные инвестиции и 70% — кредит.