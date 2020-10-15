15.10.2020, 21:52

Решение принято: правительство утвердило выделение госпомощи для Nordica


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Решение принято: правительство утвердило выделение госпомощи для Nordica
Foto: Andres Putting

Правительство Эстонии на сегодняшнем вечернем заседании утвердило решение о увеличении акционерного капитала авиакомпании Nordica на 22 миллиона евро. Вместе с тем при посредничестве фирмы SA KredEx авиаперевозчику будет выдан кредит со сроком погашения 31 декабря 2026 года.

Правительство решило, что министр экономики Таави Аас окончательно оформит государственную помощь для Nordica тогда, когда завершатся переговоры с польской авиакомпанией LOT о выкупе ее доли.

В августе Европейская комиссия разрешила правительству Эстонии поддержать Nordica 30 миллионами евро, чтобы помочь ей справиться с вызванными коронавирусом трудностями.

Ранее сообщалось, что государство планирует достичь соглашения с бывшими работниками Estonian Air и получить от LOT 1,7 млн евро

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По словам министра финансов Мартина Хельме, государство должно найти способ достичь договоренности с бывшими работниками Estonian Air вне судебного разбирательства.

Хельме также добавил, что принятие решения в отношении Nordica затянулось, поскольку не были завершены переговоры с LOT.

"Мы добились ясности в этом вопросе, нам удалось достичь компромисса. Не мы выкупимполяков, а поляки выплатят нам 1,7 млн евро в соответствии с соглашением", — пояснил он.

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