Решение принято: правительство утвердило выделение госпомощи для Nordica

Правительство решило, что министр экономики Таави Аас окончательно оформит государственную помощь для Nordica тогда, когда завершатся переговоры с польской авиакомпанией LOT о выкупе ее доли.

В августе Европейская комиссия разрешила правительству Эстонии поддержать Nordica 30 миллионами евро, чтобы помочь ей справиться с вызванными коронавирусом трудностями.

Ранее сообщалось, что государство планирует достичь соглашения с бывшими работниками Estonian Air и получить от LOT 1,7 млн евро

По словам министра финансов Мартина Хельме, государство должно найти способ достичь договоренности с бывшими работниками Estonian Air вне судебного разбирательства.

Хельме также добавил, что принятие решения в отношении Nordica затянулось, поскольку не были завершены переговоры с LOT.

"Мы добились ясности в этом вопросе, нам удалось достичь компромисса. Не мы выкупимполяков, а поляки выплатят нам 1,7 млн евро в соответствии с соглашением", — пояснил он.