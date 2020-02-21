"Решение незаконно". Застройщики ветропарка Айду подали заявление в прокуратуру на чиновников TTJA

В отправленной в Госпрокуратуру заявлении о совершение преступления разъясняется, что чиновникам TTJA еще прошлой весной был предоставлен документ компетентного учреждения, который подтверждает, что неработающий ветряк не уменьшает работоспособность систем гособороны. Также анализ независимого международного экспертного бюро показывает, что даже как работающие два ветряка Eleon, так и весь бы ветропарк Айду с 30 ветряками Eleon, оказывал бы в разы меньшее негативное влияние, нежели 33 ветряка Vestas, одобренные Министерством обороны.

Как отмечает Андрес Сынаялг — руководитель предприятия Eleon Green, которое занимается развитием вертропарка Айду, — план действий работающих в тени чиновников TTJA годами строился на предпосылке, что у ранее согласованного без ограничения высоты и построенного в 2015 году ветропарка не может быть никакого влияния на систему гособороны.

”Нулевая толерантность, помните? Осенью вступило в силу решение Государственного суда, которое окончательно подтвердило, что у Eleon Green есть бессрочные действующие разрешения на строительство и Министерство обороны должно считаться с тем влиянием, которое оно ранее само согласовало”, - пояснил Сынаялг.

”Говоря образно, разрешенная высота ветряков для Кати Тамтик резко выросла с нуля до 185 метров. Без сомнения, речь идет о заведомо неверном решении, когда в предписании обосновываются на ложном понимании, что влияние двух стоящих ветряков Eleon в Айду больше, нежели общее влияние согласованного ветряного парка с 33 ветряками Vestas. Подготовленный в ноябре международный сравнительный анализ доказывает абсолютно обратное. По утверждению представителя Министерства обороны, среди документов ведомства, защищенных гостайной, такого анализа нет. Кати Тамтик об этом знает, поскольку имеет доступ к этим документам”.

Составление заявления о совершение преступления началось в понедельник на прошлой неделе — сразу же, как стало понятно, что чиновники сознательно, по мнению братьев Сынаялгов, вынесли незаконное решение.

”Материал объемный — сотни страниц. Адвокаты работали две недели. В то же время суть вопроса проста. Смотря на те события, что происходят в эстонской энергетике, такие целевые атаки на предпринимателей не случайны”, — сказал Сынаялг.

Eleon Green OÜ (прежнее имя — Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.