Решение комиссии: залившая BMW клиента автомастерская должна выплатить солидную компенсацию

Эта история началась в сентябре прошлого года, когда собственник привез BMW 535D в работающую в Куусалу автомастерскую. Обратно машину он получил только через месяц, при этом было видно, что она была залита водой. По оценке экспертизы, проблема была в управляемом электроникой заднем люке, который после отключения клемм аккумулятора плотно не закрылся.

К тому же, после демонтажа двигателя у оставленной на улице машины не была закрыта вентиляция салона, и под коврик в салоне натекла дождевая вода. В результате подтопления автомобиля повреждения получили ряд электронных модулей: начиная от воздушных подушек, заканчивая аудиосистемой и аварийными датчиками.

Поначалу мастерская в переписке с хозяином признала свою вину в произошедшем. Но затем полностью отказалась от выплаты компенсации. Обратившийся за защитой клиент провел в части ущерба экспертизу и потребовал компенсации в 8500 евро. Сотрудники Sajandiime Autoremont на запросы не реагировали и каких-либо пояснений не дали.

На неоднократные предложения Delfi прокомментировать ситуацию также ответа не поступило, а указанные на домашней страничке фирмы телефоны больше не работают.

28 октября комиссия по потребительским спорам приняла решение, что за подтопление автомобиля фирма Sajandiime Autoremont должна выплатить компенсацию в 8500 евро. При несогласии с решением есть возможность обжаловать его в суде.