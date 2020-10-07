07.10.2020, 14:10

Репс обещает весной заняться вопросом повышения зарплат учителей, которые угрожают забастовкой


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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Ilmar Saabas

Союз работников сферы образования Эстонии намекает, что будет бастовать, так как стратегия государственного бюджета не содержит запланированного повышения зарплат учителей. Министр образования Майлис Репс объяснила, что стратегия в этот раз была составлена на короткое время и еще не окончательная.

"Так как экономический прогноз сейчас почти невозможно предсказать, то мы не полностью составили стратегию государственного бюджета, а лишь в том объеме, который сейчас пришлось сделать. Весной, когда экономический прогноз, надеюсь, будет точнее, мы займемся вопросом повышения зарплат", — прокомментировала Репс.

По словам министра, на весну были оставлены вопросы повышения зарплат в сфере внутренней безопасности, сфере образования и социальной сфере.

"Если же и тогда в экономике будет очень плохое состояние, то придется делать политические решения. Сейчас мы занимаем позицию выжидания", — сообщила Репс.

Она добавила, что повышение зарплат в образовательном секторе считают важным и другие слены правительства.

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