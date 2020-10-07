Репс обещает весной заняться вопросом повышения зарплат учителей, которые угрожают забастовкой
Союз работников сферы образования Эстонии намекает, что будет бастовать, так как стратегия государственного бюджета не содержит запланированного повышения зарплат учителей. Министр образования Майлис Репс объяснила, что стратегия в этот раз была составлена на короткое время и еще не окончательная.
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