Репс обещает весной заняться вопросом повышения зарплат учителей, которые угрожают забастовкой

"Так как экономический прогноз сейчас почти невозможно предсказать, то мы не полностью составили стратегию государственного бюджета, а лишь в том объеме, который сейчас пришлось сделать. Весной, когда экономический прогноз, надеюсь, будет точнее, мы займемся вопросом повышения зарплат", — прокомментировала Репс.

По словам министра, на весну были оставлены вопросы повышения зарплат в сфере внутренней безопасности, сфере образования и социальной сфере.

"Если же и тогда в экономике будет очень плохое состояние, то придется делать политические решения. Сейчас мы занимаем позицию выжидания", — сообщила Репс.

Она добавила, что повышение зарплат в образовательном секторе считают важным и другие слены правительства.