Ремонт автомобиля из-за столкновения с дикими животными может обойтись в тысячи евро: два частных примера

В одном из них перед Škoda Superb выбежала косуля. В результате ремонт передней части составил 5 600 евро. Во втором случае животное выбежало перед BMW X5. Результат — 6 600 на ремонт.

Помимо косуль, водителям угрожают еще и кабаны, лоси, а также зайцы. Недавно произошел также случай, когда перед автомобилем внезапно вылетел аист.