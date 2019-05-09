09.05.2019, 08:30
Ремонт автомобиля из-за столкновения с дикими животными может обойтись в тысячи евро: два частных примера
Обычно ущерб от столкновения с диким животным составляет порядка 2 000 евро. В апреле же этого года было два случая столкновения с косулями — весьма "дорогие" и серьезные.
В одном из них перед Škoda Superb выбежала косуля. В результате ремонт передней части составил 5 600 евро. Во втором случае животное выбежало перед BMW X5. Результат — 6 600 на ремонт.
Помимо косуль, водителям угрожают еще и кабаны, лоси, а также зайцы. Недавно произошел также случай, когда перед автомобилем внезапно вылетел аист.