Рекрутинговая компания: как разрешить кризис рабочей силы

”Срок годности” Закона о трудовом договоре давно истёк — ему требуются не косметические изменения, а полностью новые содержание и форма. Основными проблемами являются два неверных по своей сути предположения. Во-первых, закон предполагает, что работник — глупый простофиля, а работодатель — жадный толстосум. На самом деле подавляющее большинство работников и работодателей — понимающие и разумные люди, желающие договориться о трудовых отношениях, которые нынешний закон не предусматривает. Во-вторых, действующий закон построен, исходя из логики производственного предприятия эпохи мануфактур, но фактически три четверти ВВП страны обеспечиваются сектором услуг. Большинство трудовых отношений являются по смыслу нынешнего закона исключениями, тогда как должно быть наоборот. Новый закон должен акцептировать новые формы труда, позволять чётко увязывать срок трудовых отношений с окончанием выполнения работы или заказа, позволять гибко договариваться о количестве рабочих часов в неделю и об условиях испытательного срока.

3) Отмена абсурдного налога на особые льготы

В каком-то регионе Эстонии может быть безработица, и государство платит безработным пособия, тогда как в другом регионе имеет место серьезная нехватка рабочих рук. В плане налогообложения привоз людей на работу и их расселение недалеко от места работы приравниваются к зарплате, т.е. работодатель фактически платит за транспорт и размещение двойную цену. Однако, поездка на автобусе на работу не является зарплатой, премией или бонусом! Также сегодня работодатель платит двойне, если хочет предложить работникам кофе и фрукты, подарить им день рождения коробку конфет или новогодний сладкий подарок их детям. Мы предлагаем отказаться от этой абсурдной практики, создающей препятствия предпринимательству и мобильности рабочей силы.

4) Модернизация системы образования

Если мы хотим, чтобы сегодняшние дети стали в будущем успешными, система образования должна делать больший упор на творчестве, гибкости и мотивации. Развитие технологий и роботизация в будущем приведут к упразднению многих рутинных профессий, что изменит характер работы людей. В условиях конкуренции устоит не тот, кто обладает информацией, умениями и знаниями, а тот, кто является гибким и умеет быстро учиться. Жизненный цикл профессий становится короче: всего через 10 лет появится множество специальностей, которые сегодня никто не может даже предвидеть. Мы признательны директорам школ и учителям, которые наряду с предоставлением традиционного образования готовят детей к жизни в меняющемся мире, но система образования в целом могла бы заниматься тем же самым, чтобы обеспечить всем равные возможности на будущем рынке труда.

5) Обеспечение возможности бесплатно учить эстонский язык

В Ида-Вирумаа большой потенциал найти работников, но недостаточное владение языком является причиной того, почему люди там выполняют преимущественно низкооплачиваемую работу с низкой добавочной стоимостью. Позитивно, что политики думают о том, чтобы нынешние дети, заканчивая школу, хорошо владели бы эстонским языком, но временное решение обеспечило бы и эффективное обучение языку и тех, кто уже закончил школу, но не владеет государственным языком даже на минимальном уровне. Более умная интеграция является ключом к решению многих проблем, но она предполагает хорошо организованное на государственном уровне обеспечение обучения эстонскому языку. Вопрос языкового обучение актуален также и в Таллинне.

6) Отказ от квот на иностранную рабочую силу

В Эстонии имеет место нехватка высококвалифицированных специалистов и простых рабочих. В ситуации, когда ежегодно людей трудоспособного возраста становится на 10 000 меньше, следует говорить не о максимальной квоте на иностранную рабочую силу, а о минимальной. Существующая политика в этой области вредит конкурентоспособности Эстонии и препятствует развитию предпринимательства и общества. Отказ от квот не приведет к массовой миграции, поскольку позволит предприятиям привозить в страну только людей, которым обеспечены конкретное место работы и доход, и которые, закончив работать, вернуться к себе на родину. Если же отказ от квот кажется слишком радикальной мерой, следует, как минимум, пересмотреть верхний предел квоты и дополнительные критерии — например, сократить ограничения по сферам деятельности и требования в отношении зарплаты, а также обеспечить возможность упрощенного продления вида на жительство тем, с кем работодатель хочет продолжить трудовые отношения.

7) Ликвидация ”серых” схем в отношении ввоза иностранной рабочей силы