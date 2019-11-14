Рекомендации министерства: выигрывает планета, вы сами и ваш кошелек

По данным Евростата в домах Эстонии ежегодно возникает 430 000 тонн отходов. Если этот объем равномерно распределить 10-сантиметровым слоем, ежегодно им можно выстелить площадь в 15 км2, т.е. территорию размером с город Вильянди. По всей Эстонии ежегодно образуется по 400 кг отходов на человека.

В смешанных бытовых отходах наибольшую часть составляют биоразлагаемые отходы (31%), пластик (18%), бумага и картон (13%), текстиль (5%) и стекло (5%). Сортировка этих видов отходов позволила бы вполовину сократить объем смешанных бытовых отходов.

Ближайшая амбициозная цель заключается в том, чтобы с 2020 года в Эстонии в повторное использование направлялось не менее 50% отходов домохозяйств, состоящих из бумаги, металла, пластика, стекла и прочих отходов.

Для производства бумаги, картона, металла, пластика и стекла требуется большое количество энергии, воды и прочих ресурсов. Тщательная сортировка и повторное использование таких материалов не просто поможет сберечь эстонскую природу, но и выгодна для домохозяйств.

Сортировка отходов является обязательной для всех домохозяйств Эстонии. Несмотря на это, по последней информации, в Эстонии сортируют всего 28,1% мусора.

Первая важная причина, по которой следует сортировать домашние отходы – денежная экономия. Многие семьи обнаружили, что после того, как они начали сортировать отходы, им приходится реже заказывать вывоз мусора. Поскольку многие отходы станции приема отходов принимают бесплатно, плата за вывоз отходов уменьшается.