Рекомендации министерства: выигрывает планета, вы сами и ваш кошелек

Если в хозяйстве есть ненужная, но чистая и целая одежда или обувь, постельное белье, шторы, полотенца и прочие текстильные изделия, их можно сдать в центр повторного использования, просто отвезти на станцию приема отходов или поместить в контейнер для сбора одежды.
Смешанные бытовые отходы или бытовой мусор
Смешанными бытовыми отходами также являются грязная или рваная одежда и обувь, мягкие игрушки, крупные кости (в качестве пищевых отходов), пищевые добавки и витамины, косметика, подгузники, наполнитель для кошачьего туалета, CD-диски, ручки, лампы накаливания, остывшая зола и т.п.
Смешанные бытовые отходы собирают отдельно и выбрасывают в соответствующий контейнер.
Отходы строительства и ремонта
После ремонта в хозяйстве непременно остается пара малярных валиков, малярная лента, кафельная плитка, обои и т.п. Если таких отходов немного (они помещаются в мусорное ведро), их можно выбросить в контейнер для смешанных отходов. Большие количества отходов ремонта и строительства следует вывезти на станцию приема отходов. Также можно заказать специальный контейнер для строительных отходов.
Мебель и крупногабаритные отходы
Такие массивные предметы, как диваны, кресла, матрасы, ковры, кровати, шкафы, раковины, ванны, унитазы, садовая мебель, велосипеды, детские коляски и т.п. могут пригодиться кому-то из друзей или знакомых. Если же нет, их нужно отвезти на станцию приема отходов – их при необходимости разберут на части, чтобы найти им новое применение.
Крупные пластиковые отходы
Периодически в хозяйстве возникают такие отходы, как поломанные или просто ненужные пластиковые санки, часы, пластмассовые игрушки, ведра, миски и т.п. Их можно отвезти на станцию приема отходов, где они получат новую жизнь, став чем-то полезным: например, строительными материалами, садовой мебелью, парковой скамейкой или стеновыми панелями.
Стекло
Любые стеклянные предметы следует выбрасывать в контейнер для стекла. Из стеклянных бутылок производят новые бутылки и банки, вазы, блюда, миски и т.п.
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Наряду с обычным мусором в домохозяйстве образуются и опасные отходы или отходы, представляющие те или иные проблемы. С ними нужно обращаться с особой осторожностью. Ни в коем случае такие отходы нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором или сжигать.
Лампочки
Экономичные и светодиодные лампочки являются опасными отходами, и их следует отвозить на станцию приема отходов. Лампы накаливания и галогенные лампы можно выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.
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