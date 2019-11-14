14.11.2019, 21:34

Рекомендации министерства: выигрывает планета, вы сами и ваш кошелек


Министерство окружающей среды
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Maailmakoristuspäev 21.09
Maailmakoristuspäev 21.09Foto: Priit Simson

C 16 по 24 ноября по всей Европе будет проходить Неделя по сокращению отходов. В предлагаемой вам статье Министерство окружающей среды дает конкретные советы, которые помогут правильно сортировать отходы и улучшать тем самым местную систему переработки мусора.

По данным Евростата в домах Эстонии ежегодно возникает 430 000 тонн отходов. Если этот объем равномерно распределить 10-сантиметровым слоем, ежегодно им можно выстелить площадь в 15 км2, т.е. территорию размером с город Вильянди. По всей Эстонии ежегодно образуется по 400 кг отходов на человека.

В смешанных бытовых отходах наибольшую часть составляют биоразлагаемые отходы (31%), пластик (18%), бумага и картон (13%), текстиль (5%) и стекло (5%). Сортировка этих видов отходов позволила бы вполовину сократить объем смешанных бытовых отходов.

Ближайшая амбициозная цель заключается в том, чтобы с 2020 года в Эстонии в повторное использование направлялось не менее 50% отходов домохозяйств, состоящих из бумаги, металла, пластика, стекла и прочих отходов.

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Для производства бумаги, картона, металла, пластика и стекла требуется большое количество энергии, воды и прочих ресурсов. Тщательная сортировка и повторное использование таких материалов не просто поможет сберечь эстонскую природу, но и выгодна для домохозяйств.

Сортировка отходов является обязательной для всех домохозяйств Эстонии. Несмотря на это, по последней информации, в Эстонии сортируют всего 28,1% мусора.

Первая важная причина, по которой следует сортировать домашние отходы – денежная экономия. Многие семьи обнаружили, что после того, как они начали сортировать отходы, им приходится реже заказывать вывоз мусора. Поскольку многие отходы станции приема отходов принимают бесплатно, плата за вывоз отходов уменьшается.

Если семья из четырех человек ежегодно производит около 1600 кг – около 8 м3 или 8000 литров – отходов (1 м3 отходов весит порядка 200 кг). Поскольку больше половины бытовых отходов составляют биоразлагаемые отходы (23% – бумага и картон, 42% – прочий биоразлагаемый материал), и около одной трети – упаковка, одна только сортировка этих отходов позволяет производить на 70% меньше смешанных бытовых отходов.

Таким образом, в семье, которая отдельно собирает только упаковку и биоразлагаемые отходы, вместо 8000 литров ежегодно образуется 2500 литров смешанных бытовых отходов. Денежная экономия достигает сотен евро.

Одна из распространенных причин, почему в домохозяйствах не сортируют отходы, заключается в незнании того, как это делается. Нужно ли мыть бутылку из-под кетчупа? Что делать со старыми CD-дисками? Нужно ли платить за вывоз упаковки?

Кроме того, кое-где распространяется миф, что сортированный мусор затем все равно попадает в один отсек мусоровоза. Отсортированные отходы не попадают в один отсек, если в мусорных контейнерах содержатся правильно собранные отходы. Часто, однако,

случается – особенно это касается многоквартирных домов – что жильцы выбрасывают бытовые отходы в контейнеры для бумаги и картона или для биоразлагаемых отходов. Если водитель открывает крышку такого контейнера и замечает отходы не того типа, ему приходится забирать в качестве бытовых отходов весь контейнер.

Как же сортировать отходы в домашних условиях?

Упаковка

Мусор примерно на треть состоит из упаковки. К упаковке относятся, например, пустая тара от молока, йогурта и сока, консервные банки, крышки и пробки, пластиковые пакеты (в т.ч. от хлебобулочных изделий), бутылки из-под шампуня, тюбики из-под зубной пасты, бутылки из-под масла, кетчупа и майонеза, тара без залоговой маркировки, коробки из-под сухих завтраков и каш, картонные коробки, пустые бутылки из-под бытовой химии и банки из-под краски.

Прежде чем помещать упаковку в контейнер, ее следует опустошить и при необходимости ополоснуть водой. Мыть упаковку щеткой или средством для посуды не нужно. Например, пустую бутылку из-под кетчупа можно смело выбрасывать в контейнер для упаковки – его вы узнаете по желтому цвету. Где находится ближайший контейнер для упаковки, можно узнать на сайте kuhuviia.ee. Подробной информацией о станциях или пунктах приема отходов также располагает местное самоуправление.

В дальнейшем из упаковки разных типов может быть произведена новая упаковка, что поможет сберечь энергию и воду. Например, тара из-под молока найдет новую жизнь в составе линеек, школьной мебели, дипломатов и гипсокартонных плит.

Пластиковые бутылки и тара с залоговой маркировкой

На таре с залоговой маркировкой можно заработать, сдав ее в автомат по приему тары (такие автоматы вы найдете при магазинах).

Крышки и пробки от бутылок и банок являются частью упаковки – и их можно сдавать вместе с тарой.

Пластиковые бутылки получают новую жизнь в виде новых бутылок, напольных покрытий, садовой мебели, одежды из флиза и, например, футбольной формы. В среднем на производство спортивной футболки уходит около 10 полулитровых пластиковых бутылок, а спальный мешок можно изготовить из 114 таких бутылок.

Известно ли вам, что переработка одной пластиковой бутылки позволяет шесть часов гореть лампочке мощностью 60 ватт?

Из металлических банок с залоговой маркировкой делают новые банки, автомобильные детали, строительные элементы, винты, гайки, трубы, контейнеры, заборы и инструменты.

Вы знали, что повторное использование одной жестяной банки позволяет сэкономить электроэнергию, необходимую для работы компьютера в течение трех часов?

Бумага и картон

В контейнер для макулатуры можно выбрасывать газеты, журналы, рекламные материалы, бумагу для рисования, книги, чистую бумагу и картон и т.п. Все это должно быть сухим и чистым. Контейнер для бумаги вы узнаете по соответствующей табличке или синему цвету. Также макулатуру можно сдать на ближайшую станцию приема отходов.

Из макулатуры можно производить новую бумагу и картон, коробки для яиц, тетради, газеты, туалетную и упаковочную бумагу, а также множество иной бумажной продукции. Каждая тонна переработанной бумаги позволяет сберечь до 31 дерева, 4000 кВт-ч электроэнергии, 270 литров нефти и 26 000 литров воды.

Биоразлагаемые отходы

Такими отходами являются, например, фрукты и овощи, а также их кожура, выпечка, кофейная гуща и чайная заварка с фильтрами, грязная бумага и картон, хозяйственная бумага, салфетки, садово-парковые отходы (листья, мелкие растения и т.п.).

Из биоразлагаемых отходов садоводы могут самостоятельно делать отличный компост. А если в вашем хозяйстве компост не найдет применения, такие отходы можно выбрасывать в контейнер для биоразлагаемых отходов, который можно узнать по соответствующей табличке или коричневому цвету.

Одежда и обувь

Если в хозяйстве есть ненужная, но чистая и целая одежда или обувь, постельное белье, шторы, полотенца и прочие текстильные изделия, их можно сдать в центр повторного использования, просто отвезти на станцию приема отходов или поместить в контейнер для сбора одежды.

Смешанные бытовые отходы или бытовой мусор

Смешанными бытовыми отходами также являются грязная или рваная одежда и обувь, мягкие игрушки, крупные кости (в качестве пищевых отходов), пищевые добавки и витамины, косметика, подгузники, наполнитель для кошачьего туалета, CD-диски, ручки, лампы накаливания, остывшая зола и т.п.

Смешанные бытовые отходы собирают отдельно и выбрасывают в соответствующий контейнер.

Отходы строительства и ремонта

После ремонта в хозяйстве непременно остается пара малярных валиков, малярная лента, кафельная плитка, обои и т.п. Если таких отходов немного (они помещаются в мусорное ведро), их можно выбросить в контейнер для смешанных отходов. Большие количества отходов ремонта и строительства следует вывезти на станцию приема отходов. Также можно заказать специальный контейнер для строительных отходов.

Мебель и крупногабаритные отходы

Такие массивные предметы, как диваны, кресла, матрасы, ковры, кровати, шкафы, раковины, ванны, унитазы, садовая мебель, велосипеды, детские коляски и т.п. могут пригодиться кому-то из друзей или знакомых. Если же нет, их нужно отвезти на станцию приема отходов – их при необходимости разберут на части, чтобы найти им новое применение.

Крупные пластиковые отходы

Периодически в хозяйстве возникают такие отходы, как поломанные или просто ненужные пластиковые санки, часы, пластмассовые игрушки, ведра, миски и т.п. Их можно отвезти на станцию приема отходов, где они получат новую жизнь, став чем-то полезным: например, строительными материалами, садовой мебелью, парковой скамейкой или стеновыми панелями.

Стекло

Любые стеклянные предметы следует выбрасывать в контейнер для стекла. Из стеклянных бутылок производят новые бутылки и банки, вазы, блюда, миски и т.п.

А вы знали, что стекло является на 100% перерабатываемым материалом?

Наряду с обычным мусором в домохозяйстве образуются и опасные отходы или отходы, представляющие те или иные проблемы. С ними нужно обращаться с особой осторожностью. Ни в коем случае такие отходы нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором или сжигать.

Лампочки

Экономичные и светодиодные лампочки являются опасными отходами, и их следует отвозить на станцию приема отходов. Лампы накаливания и галогенные лампы можно выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.

Батарейки и аккумуляторы

Батарейки, подзаряжаемые батарейки, автомобильные аккумуляторы, аккумуляторы мобильных телефонов, MP3-плейеров и прочей электроники можно бесплатно сдать в магазин, где продаются аналогичные батарейки и аккумуляторы, либо отвезти на станцию приема отходов.

Шины

На ближайшей станции приема отходов также примут автомобильные шины, шины от тракторов, прицепов и других транспортных средств.

Крупные строительные отходы

После строительных работ на станцию приема отходов также можно отвезти окна, двери, гипсокартонные плиты, стекло, кирпичи, строительную вату, трубы, лакированную или окрашенную древесину и т.п. Также можно заказать специальный контейнер для строительных отходов.

Этернит и другие содержащие асбест материалы

Такому строительному мусору место на ближайшей станции приема отходов.

Электроника

Если в хозяйстве появились ненужные холодильник, плита, стиральная машина, радиоприемник, фен, плойка, наушники, компьютер, принтер, мобильный телефон, MP3-проигрыватель, игрушки на батарейках или другие электронные приборы, их бесплатно примут на ближайшей станции приема отходов. Также старую электронику при покупке новой можно сдать в магазин.

Лекарства

Если раньше рекомендовали смывать старые лекарства в канализацию, то теперь известно, что, попадая в природу, они причиняют вред животным, птицам и окружающей среде в целом, а многие из них также загрязняют поверхностные и грунтовые воды, и в итоге могут оказаться в воде, которую мы пьем.

А вы знали, что по приблизительным оценкам ежегодно в Балтийском море оказывается до 2200 тонн отходов лекарственных препаратов, что составляет почти 30% всех проданных лекарств?

Гормональные препараты могут вызвать бесплодие и реверсию пола у рыб и амфибий, а антибиотики могут привести к развитию резистентности микроорганизмов.

Такие вещества и лекарства в различной форме можно вместе с упаковкой бесплатно передать в ближайшую аптеку или на станцию приема отходов.

Градусник

Как ртутные, так и электронные отслужившие свое градусники следует сдавать на станцию приема отходов. Если ртутный градусник разбился, вытекшую ртуть следует собрать в банку и также отвезти на станцию приема отходов.

Химикаты

Сюда относятся старые масла, краски, лаки, клей, пестициды, яды (крысиный яд, средства от улиток), жидкость для снятия лака для ногтей, средства для прочистки труб и прочие опасные или неизвестные химикаты. Такие отходы следует сдавать на станцию приема отходов.

Внимание! Не сжигайте отходы

Сжигать можно только чистую бумагу, картон и древесину (неокрашенную и непропитанную). Все остальное выделяет при горении ядовитые газы и загрязняющие окружающую среду вещества, которые помимо прочего могут быть канцерогенными, вызывать пороки и задержку развития. Кроме того, ядовитые вещества причиняют вред экологии.

Такие отходы сжигают в специальном котле при тщательно контролируемой высокой температуре.

Лучшее, что можно сделать для снижения нагрузки на природу – сократить количество возникающих отходов. Каждая семья может подумать, какой объем отходов реально появляется дома и в какой мере их можно использовать повторно.

Вот несколько примеров того, за что ваш кошелек и окружающая среда скажут вам спасибо:

· Используйте многоразовые тканевые сумки для покупок.

· Наклейте на почтовый ящик наклейку «Ainult tellitud post» («Только заказанная почта»), которую можно бесплатно получить в почтовом отделении.

· Совершайте покупки с умом, используйте список покупок.

· Распечатывайте меньше документов.

· Покупая кофе, используйте свою кружку.

· Покупайте подержанные вещи (одежду, книги, игрушки, мебель, электронику).

· Ненужные вещи отдавайте тем, кому они пригодятся.

· Не покупайте инструменты, а арендуйте или одалживайте их.

· Отдавайте предпочтение подзаряжаемым батарейкам и изделиям многоразового использования.

По этому адресу вы найдете инструкции, которые помогут в сортировке отходов: https://www.envir.ee/et/jaatmed

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