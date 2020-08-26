Реклама Prisma вызвала возмущение: действительно ли в ней шутят над сбитым велосипедистом?

"Показанная в клипе сцена с велосипедом в таком же легком юмористическом ключе, как и кампания в целом. После реплики "Скоро жизнь снова закрутится" мы видим падающий с рамы за микроавтобусом велосипед и видящая его в зеркале заднего вида мать семейства говорит "Велосипед! Мне нужен новый велосипед", — объясняет Иво Рулль Союзу маркетологов.

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