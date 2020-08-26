Реклама Prisma вызвала возмущение: действительно ли в ней шутят над сбитым велосипедистом?
Союз маркетологов спросил у пресс-секретаря Prisma Иво Рулля, действительно ли в рекламе есть "шутка", как велосипедист попадает под автобус? Рулль сказал, что текущая рекламная кампания Prisma использует образный язык с юмористическим уклоном, показывая готовность к будням, какими бы они ни были.
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