Рейтинг стран Европы по доступности бензина: Эстония в середине списка

Люксембург оказался на первом рейтинга европейских стран по доступности 95-го бензина для населения, а Россия с одной из самых низких цен на топливо – на 20-й позиции, на последнем месте – Украина, пишет портал vesti.ru. Эстония расположилась посередине списка.
Средней зарплаты жителей Люксембурга хватит на покупку около 3,2 тысячи литров бензина, следует из исследования РИА Новости. Зарплаты в этой стране высокие и бензин недорогой. На втором месте Норвегия – норвежцы могут купить на зарплату 2,6 тысячи литров. Бензин в этой стране подороже, но и зарплаты большие.
В первую пятерку стран по доступности бензина входят Австрия, Ирландия и Великобритания – 2,3 тысячи литров бензина.
Эстония находится на 17-м месте с 1003,2 литра бензина на среднюю зарплату (между Словенией и Казахстаном).
Россия заняла в рейтинге 20-е место с 924 литрами. Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина – украинцы могут на свою зарплату купить только 395 литров Аи-95.
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