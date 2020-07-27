Рейтинг стран Европы по доступности бензина: Эстония в середине списка

Средней зарплаты жителей Люксембург​​а хватит на покупку около 3,2 тысячи литров бензина, следует из исследования РИА Новости. Зарплаты в этой стране высокие и бензин недорогой. На втором месте Норвегия – норвежцы могут купить на зарплату 2,6 тысячи литров. Бензин в этой стране подороже, но и зарплаты большие.

В первую пятерку стран по доступности бензина входят Австрия, Ирландия и Великобритания – 2,3 тысячи литров бензина.

Эстония находится на 17-м месте с 1003,2 литра бензина на среднюю зарплату (между Словенией и Казахстаном).

Россия заняла в рейтинге 20-е место с 924 литрами. Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина – украинцы могут на свою зарплату купить только 395 литров Аи-95.

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