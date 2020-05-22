Рейтинг самых влиятельных бизнесменов Эстонии возглавил один из владельцев Tallink Айн Хансшмидт

Во главе ТОПа влиятельных бизнесменов — бывший руководитель банка, ныне один из владельцев Tallink Айн Хансшмидт.

Хансшмидт давно заслужил славу одного из самых харизматичных лидеров экономики Эстонии — его заразительный оптимизм и невероятная сила убеждения производят неизгладимое впечатление. Его также называют лоббистом и экспертом по отношениям, потому что он сумел собрать вокруг себя единомышленников и друзей, которые преданы ему по сей день.

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