Рейтинг самых влиятельных бизнесменов Эстонии возглавил один из владельцев Tallink Айн Хансшмидт

Издание Äripäev собрало информацию о деловых связях членов правления и совета крупнейших компаний Эстонии, и на основании их оценки составила ТОП самых влиятельных бизнесменов страны, пишет dv.ee.
Во главе ТОПа влиятельных бизнесменов — бывший руководитель банка, ныне один из владельцев Tallink Айн Хансшмидт.
Хансшмидт давно заслужил славу одного из самых харизматичных лидеров экономики Эстонии — его заразительный оптимизм и невероятная сила убеждения производят неизгладимое впечатление. Его также называют лоббистом и экспертом по отношениям, потому что он сумел собрать вокруг себя единомышленников и друзей, которые преданы ему по сей день.
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
Такого дикого бокса вы ещё не видели. Видео