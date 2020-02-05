05.02.2020, 18:18

Рейтинг самых дорогих стран мира: жизнь в Эстонии дороже, чем в Кувейте

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Рейтинг самых дорогих стран мира: жизнь в Эстонии дороже, чем в Кувейте
ZUMAPRESS.com

Американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. При составлении рейтинга учитывается стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и услуги и покупательная способность жителей страны.

Эстония заняла 50-ое место рейтинга, расположившись между Уругваем и Кувейтом. Латвия оказалась на 58-ом месте рейтинга между Саудовской Аравией и Камбождей. Литва — на 66-ой строчке, между Словакией и Доминиканской Республикой.

Самыми дорогими странами стали Швейцария, Норвегия и Исландия.

Россия заняла 82-е место, Беларусь и Украина — на 101-ом и 107-ом местах. Рейтинг замыкают Индия, Афганистан и Пакистан.

Полностю рейтинг можно посмотреть здесь.

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