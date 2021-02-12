Рейтинг Elisa: в январе люди часто смотрели новогодние передачи. Самым популярным в видеопрокате стал боевик "Довод"

Многие жители нашей страны встретили Новый год в кругу семьи или друзей за просмотром специальных выпусков различных развлекательных телепередач — или воспользовались позднее удобной возможностью повторного просмотра. Востребованными среди пользователей услуги повторного просмотра Elisa Elamus были передачи ”Эдекабель”, ”Страшно красиво 2020” и ”Что грядет в 2021 году”. Но первое место заняла церемония ”Музыкальные награды Эстонии 2021”, на которой особый успех сопутствовал рэперу Nublu. Среди показанных по телевизору фильмов в январе явно доминировала волшебная сага о Гарри Поттере, причем это случается каждый год.

В январе многие эстоноземельцы проверяли в видеопрокате Elisa, не попали ли они сами или знакомые им люди в фильм ”Довод”. Также вполне закономерным спросом пользовалась недавно вышедшая на большие экраны картина ”Чудо-женщина: 1984”. Другие популярные фильмы — ”Охота”, ”Мулан” (2020) и повествующий о Линнаре Приймяги ”Мефистофель”.

Самым часто просматриваемым в Elisa Huub сериалом стал ”На линии огня”. Популярными также были ”Развод по-эстонски”, ”Клуб подушек” и ”ЭССР”. Наиболее востребованным среди пользователей Elisa Huub фильмом был ”Сипсик”, одинаково любимый малышами и их родителям.

ТОП повторных просмотров телепередач в январе

1. ”Музыкальные награды Эстонии 2021” KANAL2

2. ”Эдекабель” TV3

3. ”Звездочет” KANAL2

4. ”Дорогие калории” TV3

5. ”Очевидец” ETV

6. ”Утро с Ану” ETV

7. ”Что грядет в 2021 году” KANAL2

8. ”Страшно красиво 2020” ETV

9. ”Пеэтер Выза берет интервью у Мярта Рингмаа” KANAL2

10. ”Новогодний ВЕЧЕР” KANAL2

ТОП повторных просмотров фильмов в январе

1. ”Гарри Поттер и философский камень” KANAL2

2. ”Гарри Поттер и узник Азкабана” KANAL2

3. ”Гарри Поттер и тайная комната” KANAL2

4. ”Гарри Поттер и орден Феникса” KANAL2

5. ”Гарри Поттер и принц-полукровка” KANAL2

6. ”Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно” TV3

7. ”Гарри Поттер и дары смерти” KANAL2

8. ”Гарри Поттер и кубок огня” KANAL2

9. ”Гарри Поттер и дары смерти, вторая часть” KANAL2

10. ”Красавица и чудовище” TV3