Рейтинг э-резидентов: украинцы — лидеры по открытым компаниям
В ноябре 2019 года количество э-резидентов превысило 62 тысячи. И лидерами по открытым компаниями остаются украинцы. Сколько было открыто фирм и кто входит в первую пятерку?
В ноябре 2019 года количество э-резидентов превысило 62 тысячи. И лидерами по открытым компаниями остаются украинцы. Сколько было открыто фирм и кто входит в первую пятерку?
На конец ноября 2019 года в программе e-Residency зарегистрировано 62 тысячи 707 человек. И согласно данным на сайте e-resident.gov.ee, еще в начале 2017 года этот показатель составлял 15 тысяч человек.
С января по октябрь эстонские э-резиденты заплатили 10,8 млн евро налогов. И эта цифра стала рекордом с начала работы программы. Коротко о цифрах.
Кто в ТОП-5 по открытым компаниям
Украина уже который год занимает первое место в программе e-Residency по открытым компаниям. На конец ноября 2019 года цифра составляет 873 компании. Украина обогнала даже Германию. Пятерка самых прогрессивных стран выглядит так.
1. Украина — 873
2. Германия — 812
3. Россия — 752
4. Турция — 563
5. Франция — 556
…
13. Латвия — 238
…
25. Литва — 116.
Э-резиденты, откуда они?
Количество э-резидентство за 2019 год (с января по ноябрь) выросло почти на 15 тысяч человек. Вот как выглядит первая пятерка по количеству э-резидентов.
1. Финляндия — 5169
2. Россия — 4283
3. Украина — 3916
4. Германия — 3717
5. Великобритания — 3170
…
13. Латвия — 1691
…
20. Литва — 851.
Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, который ведет успешный интернет-бизнес с 2013 года, рассказал почему украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса.
"Быстрая и прозрачная работа в онлайне, налог на выведенный капитал вместо корпоративного налога на прибыль, отсутствие коррупции, а еще нулевой налог на прибыль, которая реинвестирована. Все эти факторы сыграли и привлекли успешные украинские IT-компании в Эстонию,– говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ Артем Уманец. — Также немаловажную роль сыграл договор между Украиной и Эстонией об избежании двойного налогообложения. И думаю, что в 2020 году мы тоже увидим ещё несколько успешных компаний, которые зайдут из Украины".
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