Рейтинг э-резидентов: украинцы — лидеры по открытым компаниям

На конец ноября 2019 года в программе e-Residency зарегистрировано 62 тысячи 707 человек. И согласно данным на сайте e-resident.gov.ee, еще в начале 2017 года этот показатель составлял 15 тысяч человек.

С января по октябрь эстонские э-резиденты заплатили 10,8 млн евро налогов. И эта цифра стала рекордом с начала работы программы. Коротко о цифрах.

Кто в ТОП-5 по открытым компаниям

Украина уже который год занимает первое место в программе e-Residency по открытым компаниям. На конец ноября 2019 года цифра составляет 873 компании. Украина обогнала даже Германию. Пятерка самых прогрессивных стран выглядит так.

1. Украина — 873

2. Германия — 812

3. Россия — 752

4. Турция — 563

5. Франция — 556

…

13. Латвия — 238

…

25. Литва — 116.

Э-резиденты, откуда они?

Количество э-резидентство за 2019 год (с января по ноябрь) выросло почти на 15 тысяч человек. Вот как выглядит первая пятерка по количеству э-резидентов.

1. Финляндия — 5169

2. Россия — 4283

3. Украина — 3916

4. Германия — 3717

5. Великобритания — 3170

…

13. Латвия — 1691

…

20. Литва — 851.

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, который ведет успешный интернет-бизнес с 2013 года, рассказал почему украинцы выбирают Эстонию для ведения бизнеса.