07.05.2019, 16:10

Рейс SmartLynx Родос-Таллинн задерживается на более чем десять часов


rus.delfi.ee
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Tallinna Lennujaam
Tallinna LennujaamFoto: Rauno_Volmar

Рейс SmartLynx Airlines Родос-Таллинн, который должен был прибыть в Таллинн сегодня в 17:40, по утверждению читателя Delfi, задерживается на более чем 10 часов.

Проблемы у авиакомпании бывали и ранее. К лету прошлого года недовольные клиенты в течение последних 12 месяцев подали в Департамент защиты прав потребителей 161 заявление, связанное с опозданием вылетов.

Представители SmartLynx Airlines пока не пояснили, по каким причинам вылет был отложен.

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