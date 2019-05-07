07.05.2019, 16:10
Рейс SmartLynx Родос-Таллинн задерживается на более чем десять часов
Рейс SmartLynx Airlines Родос-Таллинн, который должен был прибыть в Таллинн сегодня в 17:40, по утверждению читателя Delfi, задерживается на более чем 10 часов.
Рейс SmartLynx Airlines Родос-Таллинн, который должен был прибыть в Таллинн сегодня в 17:40, по утверждению читателя Delfi, задерживается на более чем 10 часов.
Проблемы у авиакомпании бывали и ранее. К лету прошлого года недовольные клиенты в течение последних 12 месяцев подали в Департамент защиты прав потребителей 161 заявление, связанное с опозданием вылетов.
Представители SmartLynx Airlines пока не пояснили, по каким причинам вылет был отложен.
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