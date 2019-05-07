Рейс SmartLynx Родос-Таллинн задерживается на более чем десять часов

Проблемы у авиакомпании бывали и ранее. К лету прошлого года недовольные клиенты в течение последних 12 месяцев подали в Департамент защиты прав потребителей 161 заявление, связанное с опозданием вылетов.

Представители SmartLynx Airlines пока не пояснили, по каким причинам вылет был отложен.