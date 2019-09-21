Рейс Nordica Таллинн-Одесса вынужден был совершить посадку в Кишиневе

Как сообщает Nordica, в аэропорту Одессы в связи с ремонтом открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса, и там невозможно было приземлиться из-за сильного ветра.

Nordica отмечает, что во время вылета из Таллинна погодные условия для посадки в Одессе были подходящими. Теперь же многие другие авиакомпании так же были вынуждены отказать от посадки в Одесском аэропорту.

Nordica организовала для приземлившихся в Кишиневе пассажиров автобус на Украину. Дорога до Одессы займет три часа.