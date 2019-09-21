Рейс Nordica Таллинн-Одесса вынужден был совершить посадку в Кишиневе

Направлявшийся из Таллинна в Одессу самолет Nordica вынужден был приземлиться в Кишиневе. Причиной посадки в Молдавии стал сильный ветер.
Как сообщает Nordica, в аэропорту Одессы в связи с ремонтом открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса, и там невозможно было приземлиться из-за сильного ветра.
Nordica отмечает, что во время вылета из Таллинна погодные условия для посадки в Одессе были подходящими. Теперь же многие другие авиакомпании так же были вынуждены отказать от посадки в Одесском аэропорту.
Nordica организовала для приземлившихся в Кишиневе пассажиров автобус на Украину. Дорога до Одессы займет три часа.
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